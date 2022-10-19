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جديد المحليات > “سكني” يعلن تسليم 567 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بمشروع “منازل القطيف”
19/10/2022   12:30 م

“سكني” يعلن تسليم 567 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بمشروع “منازل القطيف”

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أعلن برنامج سكني، تسليم 567 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من مشروع منازل القطيف، وذلك بعد انتهاء أعمال البناء وإيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع.

وأوضح البرنامج أنه سيتم تسليم بقية الوحدات للمستفيدين بعد الانتهاء من أعمال البناء والتنفيذ وإيصال الخدمات واكتمال البنية التحتية، وذلك استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها.

وأبان أن هذ العمل يأتي نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات، الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة.

ويقع مشروع منازل القطيف في حي الإسكان بمدينة القطيف، ويتكون من 942 وحدة سكنية بأربعة نماذج مختلفة تلائم جميع الأذواق وتلبي احتياجات الأسر كافة وبأسعار تبدأ من 420 ألف ريال.

ووصلت نسبة الإنجاز في كامل المشروع إلى 85% حتى نهاية سبتمبر الماضي، ويشرف برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” على مراحل التنفيذ ومتابعة نسب الإنجاز. وفق “أخبار 24”.

“سكني” يعلن تسليم 567 وحدة سكنية للأسر المستفيدة بمشروع “منازل القطيف”

جديد المحليات
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