أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة والتعافي والوفيات، وانخفاض إجمالي الحالات الحرجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 247 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 7 حالات عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 819570 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، حيث تم تسجيل 195 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 806046 حالة.
ولفتت إلى ارتفاع معدل حالات الوفاة، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9387 حالة وفاة.
وأشارت إلى انخفاض معدل الحالات الحرجة، إذ غادرت حالة واحدة غرفة العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 33 حالة.
وفق “أخبار 24”.