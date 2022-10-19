بمشاركة عدد من الشركات الكبرى .. جامعة الأمير سطام تنظم “ملتقى التوظيف الأول”

تنظم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة بالكلية التطبيقية وبالشراكة مع الغرفة التجارية والصناعية بالخرج “ملتقى التوظيف الأول” وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 25 / 26 أكتوبر الجاري لعام 2022م في بهو كلية إدارة الأعمال بالحرم الجامعي الرئيس بالخرج وبمشاركة عدد من الشركات الكبرى.
ويهدف الملتقى إلى توفير فرص توظيف لخريجي الكلية التطبيقية والجامعة، كما يسعى الملتقى إلى إكساب المستهدفين من الطلاب والطالبات من فئتي الخريجين والباحثين عن فرص العمل بالخبرة العملية والمهنية والكيفية الصحيحة لاجتياز المقابلات الشخصية وتقديم السيرة الذاتية إضافة إلى تثقيفهم بمراحل التوظيف والمهارات اللازمة التي تتطلبها حقول العمل ، وذلك من خلال إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في مركز رواد الأعمال وذلك لتأهيل الفئات المستهدفة وصقل مهاراتهم المهنية المكتسبة وتهيئتهم لسوق العمل.
من جانبه أفاد سعادة عميد الكلية التطبيقية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور لفاي بن لافي السلمي أن الملتقى يسعى إلى الإسهام في توظيف خريجي وخريجات الجامعة وغيرهم من الباحثين عن العمل ليكونوا قوى بشرية تشغل الوظائف بمهارات علمية ومهارية مقتدرة ، وبين السلمي أن الملتقى والذي يستمر ليومين يهدف إلى توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية المناسبة للفئات المستهدفة وتعميق وعيهم بمفاهيم بيئة ومجال المهنة والقيم المتصلة بأخلاق العمل ، وإتاحة فرصة التواصل المباشر بينهم وبين الشركات والجهات المشاركة في المتلقى.
وأضاف السلمي أن تنظيم الكلية التطبيقية لملتقى التوظيف الأول يأتي انطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجات الجامعة وتعزيز سبل التواصل معهم للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م وأهداف الجامعة.