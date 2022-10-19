بتكلفة نصف مليار ريال.. أمير القصيم يدشن 21 مشروعاً صحياً

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل اليوم (الأربعاء) 21 مشروعاً من مشاريع الخدمات الطبية، بحضور وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل.
وتهدف المشاريع الجديدة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير مستقبل صحي أفضل، فيما تبلغ تكلفتها نصف مليار ريال.
وتمثلت أبرز المشاريع في المرحلة الأولى من البرج الطبي الشمالي، وتوسعة الخدمات التخصصية لعيادات مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام، وجناح إعطاء الكيماوي بأكثر من 50% طاقة استيعابية.
وتضمنت أيضاً عيادات مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، ومركز محمد الفوزان للغسيل الكلوي بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومركز موسى العليان للغسيل الكلوي في مستشفى بريدة، وفلل أوقاف الشيخ سليمان الراجحي بمستشفى الصحة النفسية بالقصيم.
كما وضع أمير القصيم حجر الأساس لمشروع البرج الطبي الغربي، الذي يضم مركز عبدالله العثيم للكبد وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى مشروع توسعة الأقسام الداخلية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.
وشهد الأمير فيصل توقيع عقد شراكة بين تجمع القصيم الصحي ومؤسسة عبدالله العثيم لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية بمبلغ 18 مليون ريال، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى مع المؤسسة لإنشاء مبنى للعيادات الخارجية في مستشفى المذنب بمبلغ 8 ملايين ريال.
وحضر أيضاً توقيع اتفاقية بين التجمع ورجل الأعمال عثمان الخويطر لإنشاء مبنى للغسيل الكلوي بمبلغ 7 ملايين ريال في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، واتفاقية مع أسرة القاضي لتوفير جهاز الجلطات الدماغية، وتجهيز الوحدة في المستشفى بأكثر من 5 ملايين ريال.
وفق “أخبار 24”.