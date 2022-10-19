البريد السعودي يطلق شركة جديدة في مجال التقنيات الرقمية اللوجستية

أطلق البريد السعودي “سبل” شركة جديدة، بالتشارك مع شركة “راي الرقمية”؛ بهدف إنشاء نموذج لوجستي رقمي متكامل يُسهم في الارتقاء بقطاع الخدمات البريدية واللوجستية، عن طريق توفير خدمات رقمية متطورة.
وستعمل الشركة الجديدة على تشكيل وإطلاق منصات لوجستية رقمية مبتكرة تسهم في تنمية القدرات وتعزيز المواهب، بالإضافة إلى تطوير الخدمات البريدية واللوجستية بشكل عام في المملكة من خلال توفير منتجات وحلول وخدمات رقمية متقدمة بجودة تنافسية.
وتسعى الشركة إلى تبنِّي النهج المرن في تطوير وإطلاق وإدارة المنتجات والخدمات، عن طريق تطويرها داخلياً، أو عن طريق التعاون وبناء الشراكات مع القطاعات الناشئة؛ وفق قواعد راسخة، وإطلاقها لتصل إلى فئاتها المستهدفة. وفق “أخبار 24”.
وجاءت هذه المبادرة بناءً على استراتيجية “سبل” التي تهدف إلى جعلها الذراع اللوجستية في المملكة.