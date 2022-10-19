بحث رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المهندس محمد آل صايل، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، التعاون بين الهيئتين لتسهيل وتسريع إجراءات طلبات تملك الأراضي.
ويشتمل التعاون على توفير الهيئة الجيومكانية المصورات الجوية لهيئة عقارات الدولة؛ بهدف التأكد من أحقية تملك الأراضي، وتسهيل وتسريع الإجراءات في إنجاز طلبات التملك من خلال منصة إحكام.
واستعرض اللقاء جهود الهيئة الجيومكانية في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية، والخطط المستقبلية في تنظيم القطاع. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اللقاء جاء في إطار حرص الهيئتين على توحيد الجهود الوطنية، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات الجيومكانية لتحقيق المستهدفات.