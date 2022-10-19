نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > شواطئ وممشى ومناطق ترفيهية .. أمانة جدة تكشف عن 5 مشاريع لأنسنة المدينة
19/10/2022   9:24 م

شواطئ وممشى ومناطق ترفيهية .. أمانة جدة تكشف عن 5 مشاريع لأنسنة المدينة

+ = -
456

أعلنت أمانة محافظة جدة تنفيذ خمسة مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 288 مليون ريال وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة، محمد البقمي، إن مشاريع الأنسنة الجاري تنفيذها في أنحاء المحافظة تشمل تطوير الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية على امتداد 2.5 كم ومساحة 180 ألف متر مربع بقيمة تجاوزت الـ 229 مليون ريال.

وأضاف أن المشروع سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، وفرصا استثمارية جاذبة، وتطويرا كاملا للبنية التحتية.

ولفت إلى أن مشاريع الأنسنة تشمل تنفيذ مشروعين لعدد من ممرات المشاة في جنوب وشرق وشمال المحافظة بتكلفة إجمالية تتجاوز 33 مليون ريال، مشيرا إلى أن الأمانة تهدف إلى تحفيز السكان والزوار على الرياضة من خلال توفير مساحات ومواقع خاصة وآمنة، لتضاف إلى 23 ممشى جرى تنفيذها تباعا في أنحاء المحافظة.

وأبان أن الأمانة شرعت في مشروع إنشاء حدائق وساحات بلدية بتكلفة تتجاوز الـ 15 مليون لزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، وذلك بتنفيذ حدائق نوعية في أحياء الفضيلة والرياض والريان، على مساحة إجمالية تقدر بـ 30,431م٢. وفق “أخبار 24”.

وذكر أنه جار العمل في مشروع تشجير المحاور الرئيسية بجدة الذي يستهدف مساحة عمل تصل نحو 70 ألف متر مربع، وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين ريال، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تحسين المشهد الحضري للمدينة.

شواطئ وممشى ومناطق ترفيهية .. أمانة جدة تكشف عن 5 مشاريع لأنسنة المدينة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885232732.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.