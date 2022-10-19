شواطئ وممشى ومناطق ترفيهية .. أمانة جدة تكشف عن 5 مشاريع لأنسنة المدينة

أعلنت أمانة محافظة جدة تنفيذ خمسة مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 288 مليون ريال وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة، محمد البقمي، إن مشاريع الأنسنة الجاري تنفيذها في أنحاء المحافظة تشمل تطوير الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية على امتداد 2.5 كم ومساحة 180 ألف متر مربع بقيمة تجاوزت الـ 229 مليون ريال.
وأضاف أن المشروع سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، وفرصا استثمارية جاذبة، وتطويرا كاملا للبنية التحتية.
ولفت إلى أن مشاريع الأنسنة تشمل تنفيذ مشروعين لعدد من ممرات المشاة في جنوب وشرق وشمال المحافظة بتكلفة إجمالية تتجاوز 33 مليون ريال، مشيرا إلى أن الأمانة تهدف إلى تحفيز السكان والزوار على الرياضة من خلال توفير مساحات ومواقع خاصة وآمنة، لتضاف إلى 23 ممشى جرى تنفيذها تباعا في أنحاء المحافظة.
وأبان أن الأمانة شرعت في مشروع إنشاء حدائق وساحات بلدية بتكلفة تتجاوز الـ 15 مليون لزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، وذلك بتنفيذ حدائق نوعية في أحياء الفضيلة والرياض والريان، على مساحة إجمالية تقدر بـ 30,431م٢. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه جار العمل في مشروع تشجير المحاور الرئيسية بجدة الذي يستهدف مساحة عمل تصل نحو 70 ألف متر مربع، وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين ريال، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تحسين المشهد الحضري للمدينة.