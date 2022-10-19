نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأرصاد” يوضح إحصائية عمليات الاستمطار في 3 مناطق خلال شهري أغسطس وسبتمبر
19/10/2022   9:24 م

“الأرصاد” يوضح إحصائية عمليات الاستمطار في 3 مناطق خلال شهري أغسطس وسبتمبر

+ = -
482

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، إحصائية عمليات الاستمطار لشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على 3 مناطق، تشمل الطائف، والباحة، وأبها؛ بهدف زيادة نسبة الهاطل المطري.

وأوضح المركز أن ساعات الطيران التي أجريت بلغت 316 ساعة، وأسفرت عن إطلاق أكثر من 1867 شعلة، فيما وصل عدد الرحلات إلى 84 رحلة، بمشاركة 4 طائرات.

وأشار إلى أن تقنية الاستمطار تتم في أماكن محددة من السحب؛ للعمل على تغيير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن أولى عمليات الاستمطار انطلقت في أبريل الماضي، وشملت مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.

“الأرصاد” يوضح إحصائية عمليات الاستمطار في 3 مناطق خلال شهري أغسطس وسبتمبر

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885232733.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.