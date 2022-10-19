بفعاليات تجسد شعار فوق الخيال.. “موسم الرياض” يطرح تذاكر “البوليفارد” و”ونتر وندرلاند”

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بدء طرح تذاكر الدخول إلى منطقتي “بوليفارد رياض سيتي” و”ونتر وندر لاند” ضمن موسم الرياض 2022.
وأوضح آل الشيخ أن زوار المنطقتين الترفيهيتين سيشهدون فعاليات وتجارب ترفيهية ضخمة تتماشى مع شعار الموسم “فوق الخيال”.
ويمكن لزوار “بوليفارد رياض سيتي” اعتبارًا من 22 أكتوبر الجاري، التجول في المنطقة واستكشاف كل ما هو جديد وسط تجارب جديدة مشوقة، كممر البورد ووك، والتلذذ بأشهى المطاعم العالمية، والقيام بتجربة تسوق فاخرة، والاستمتاع بالأجواء والحفلات الموسيقية، إلى جانب العروض المسرحية الأسبوعية.
وقد شهدت المنطقة هذا العام تطورات عديدة، من أبرزها استحداث 12 مطعمًا ومقهى جديدًا، إضافةً إلى 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، أبرزها مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إلى جانب مجموعة من الحفلات الأسبوعية والفعاليات الترفيهية المتنوعة فيها.
كما عادت منطقة “ونتر وندر لاند” هذا العام بخمسة ألعاب جديدة، إلى جانب تجارب متنوعة تتيح للزائرين استكشاف خيارات جديدة ومميَّزة، حيث يمكن لزوار المنطقة بدءًا من 22 أكتوبر الجاري الاستمتاع بأكبر حلبة تزلج خارجية، إضافةً إلى أكثر من 80 لعبة وتجربة حماسية لجميع الأعمار، والتمتع بالأجواء الشتوية مع وجود نحو 46 مطعمًا ومقهى و21 متجرًا متنوعًا.
ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى منطقة “بوليفارد رياض سيتي” عبر الرابط، ومنطقة “ونتر وندر لاند” من خلال الرابط.
وفق “أخبار 24”.