“البيئة والزراعة”: نستهدف توطين 85% من الصناعات الغذائية دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول تكلفة واردات الصناعات الغذائية بالمملكة، إلى 70 مليار ريال سنويًا، بما يتيح العديد من الفرص الريادية أمام رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال المشرف العام على إدارة الأعمال بالوزارة، الدكتور علي السبهان، إن الوزارة تستهدف 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030، خلال الجلسة التي شهدها المنتدى الخليجي لرواد الأعمال، بعنوان “أثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون”.
وأوضح السبهان أن المملكة تستهدف رفع إنتاجها من الأسماك بنسبة 500%، ورفع صادراتها إلى 3 مليارات ريال، بالإضافة إلى رفع حجم صادرات التمور إلى 2.5 مليار ريال بحلول 2025.
وأشار إلى أن الوزارة، تتبنى استراتيجية لتنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة؛ لتعزيز التنافسية والاستدامة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن الوزارة تعمل على تطوير المشاريع الريادية، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية؛ لدعم وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال تفعيل دور حاضنات ومسرّعات الأعمال في تنمية الابتكارات، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتطوير وبناء الشراكات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، مع القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الأولوية الوطنية.
ودعا السبهان رواد الأعمال للاستفادة من البرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة، وفي مقدمتها برنامج “سنبلة” المعني ببناء منظومة للابتكار وريادة الأعمال في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، وتقديم الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.