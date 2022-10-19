لتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً.. مبادرة تحقق أحلام 15 فتاة من ذوات الإعاقة بالتدريب على قيادة السيارات (فيديو)

أطلقت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالشرقية، مبادرة “تمكين” لتدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة على قيادة السيارات لتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.
ونجحت المبادرة في مرحلتها الأولى في تدريب 15 مستفيدة من ذوات الإعاقة على القيادة، وحصولهن على رخصة القيادة بنجاح، بينما يتم تدريب 10 أخريات حالياً بالتعاون مع مركز “شرق” لتعليم قيادة المركبات.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري في تصريحه لـ “أخبار 24″، أن الجمعية أطلقت المبادرة للتخفيف على ذوي الإعاقة الحركية الذين يعانون في التنقل، حيث تم توفير سيارة مجهزة في مدرسة شرق لتعليم القيادة، وبعد إتمام التدريبات التي اجتازها 15 مستفيدة حصلن على رخص القيادة .
وقال الهاجري: “بعد انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة بنجاح سننتقل إلى مدارس القيادة الأخرى، وتجهيز أكثر من سيارة لتدريب ذوي الإعاقة سواء كانوا رجالاً أو نساءً”.
وأشار إلى أن ذوي الإعاقة سواء كانوا من مستفيدي الجمعية أو من غيرها، يمكنهم الاستفادة من المبادرة وتعلم القيادة، والحصول على الرخصة، متمنياً تعميم التجربة في كافة أنحاء المملكة .
ومن جانبها، أكدت تركية المطيري، وهي إحدى مستفيدات جمعية سواعد اللائي حصلن على رخصة قيادة تحت مظلة المبادرة، أن ذوات الإعاقة كُنَ يعانين أثناء التنقل في المواصلات؛ نتيجة عدم تجهيز كافة السيارات لهن، كما كانت هناك معاناة أيضاً عند الانتقال للمستشفى، خاصة وأنهنَ كُنَ ينتظرن السيارة مدة طويلة للحاق بالموعد، وإذا وصلت تكون غير مجهزة، مشيرة إلى أن المبادرة حققت حلمهن في التنقل بسهولة، وأتاحت فرصة الاعتماد على أنفسهن .
كما أكد المشرف على المبادرة، يحيي المقعدي، أنه بعد تدريب 15 فتاة من ذوات الإعاقة على قيادة السيارات في مبادرة جمعية سواعد، يتم الآن تدريب 10 فتيات أخريات من ذوات الإعاقة على قيادة السيارات، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة سيكون التدريب للرجال والنساء من ذوي الإعاقة .