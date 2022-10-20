عسيري يفسر زيادة حالات الإصـابة بكورونا في سنغافورة مؤخراً

استعرض استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، بعض عوامل زيادة حالات الإصـابة بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة.
وأوضح أن هناك خليطاً من متفرعات المتحور أوميكرون يزيد عددها على 100 متفرع، تحوي خليطاً من الطفرات المشتركة، يتلاشى أحدها ثم يحل محله آخر.
وأشار إلى أن بعض هذه الطفرات أقدر من غيرها في العدوى، وإن كانت السمة السائدة تتمثل في ندرة الحالات الشديدة بين الحاصلين على التحصينات والجرعة المعززة، مؤكداً أن الارتفاع في أعداد الحالات لم يصحبه زيادة في الحالات الحرجة. وفق “أخبار 24”.