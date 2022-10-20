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جديد المحليات > بواحد من أرقى الفنادق بالعالم.. “فيا رياض” منطقة ترفيهية دائمة تظهر بموسم الرياض
20/10/2022   7:14 ص

بواحد من أرقى الفنادق بالعالم.. “فيا رياض” منطقة ترفيهية دائمة تظهر بموسم الرياض

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يستعد موسم الرياض لافتتاح منطقة “فيا رياض”، والتي تعد إحدى أفخم وأرقى مناطق الموسم الـ 15 الترفيهية.

وتعد “فيا رياض” واحدة من المناطق الدائمة في العاصمة الرياض على غرار منطقة “بوليفارد رياض سيتي”.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن “فيا رياض” منطقة مميزة بتصاميم معمارية على الطراز السلماني، وتتناغم فيها مجموعة من المحال التجارية العالمية والحصرية.

وتتميز المنطقة بتشكيلة استثنائية من الفعاليات والأماكن الفاخرة، حيث تضم فود ماركت عالمي، و15 مطعماً ومقهى، و22 متجراً من أفخم العلامات التجارية الشهيرة، بالإضافة إلى فندق 5 نجوم يعد من أرقى الفنادق في العالم، يأتي لأول مرة في المملكة. وفق “أخبار 24”.

وجُهزت المنطقة بسبع قاعات سينما فاخرة، تظهر لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تم تزويدها بخيارات عرض متنوعة.

بواحد من أرقى الفنادق بالعالم.. “فيا رياض” منطقة ترفيهية دائمة تظهر بموسم الرياض

جديد المحليات
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