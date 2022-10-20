بالفيديو.. وزير الصناعة : السلع المصنعة في المملكة يثق فيها المواطن وتنافس غيرها في الجودة والسعر

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن هناك ثقة من جانب المواطن في الصناعات المحلية.
وأوضح، خلال رده على سؤال لـ”أخبار 24″ على هامش الجلسة الحوارية التي ناقشت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، أنه لا يرى مشكلة في تعزيز ثقة المواطن بالصناعات المحلية؛ وهو ما يمكن لمسه من خلال التفاعل الذي وجده برنامج “صنع في السعودية”.
وأضاف أنه ليس لديه أي شكوك في ثقة المواطن بجودة، أو استخدامات، أو أسعار المنتجات، مؤكداً أن الصناعات المحلية تستطيع المنافسة في الجودة والسعر وسوف تستمر كذلك.
#وزير_الصناعة لـ”#أخبار24“: السلع المصنعة في #المملكة يثق فيها المواطن وتنافس غيرها في الجودة والسعر #الإستراتيجية_الوطنية_للصناعة#وطن_يصنع🇸🇦#AnIndustrialNationhttps://t.co/SlZmbaWN3B pic.twitter.com/UpajDfGYtV
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 19, 2022