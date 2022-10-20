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رياضة > مواجهة مرتقبة بين الهلال ونيوكاسل في موسم الدرعية
20/10/2022   7:13 ص

مواجهة مرتقبة بين الهلال ونيوكاسل في موسم الدرعية

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كشفت مصادر صحفية، مساء الأربعاء، عن مواجهة مرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره نيوكاسل الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، وفقا لـ”الجزيرة”، إن موسم الدرعية، يستعد للإعلان عن مباراة ودية تجمع بين نادي الهلال أمام نيوكاسل الإنجليزي.

وحال الإعلان عن المواجهة، ستكون الودية الثانية للهلال ضد فريق أوروبي، بعد أن تم الإعلان من قبل عن ودية بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي. وفق “أخبار 24”.

وتقام ودية نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، في موسم الرياض، خلال شهر يناير 2023، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي للمباراة حتى الآن.

ويدشن وزير الرياضة، ورئيس موسم الدرعية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الخميس، بحي الطريف التاريخي، النسخة الثانية من “موسم الدرعيّة 2022″، الذي يستمر حتى الـ22 من فبراير 2023.

مواجهة مرتقبة بين الهلال ونيوكاسل في موسم الدرعية

رياضة
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