نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الضريبة والجمارك” تعلن إقامة مزاد لبيع سيارات في ميناء جازان
20/10/2022   7:13 ص

“الضريبة والجمارك” تعلن إقامة مزاد لبيع سيارات في ميناء جازان

+ = -
885

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك ميناء جازان.

وأوضحت أن شروط دخول المزاد تتمثل في دفع تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف باسم الهيئة، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

وأشارت إلى أنه يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد، و10 أيام للسيارات برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها؛ ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وأكدت ضرورة دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي 15%. وفق “أخبار 24”.

وكشفت بأنه تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

“الضريبة والجمارك” تعلن إقامة مزاد لبيع سيارات في ميناء جازان

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885232795.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.