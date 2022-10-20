تفاصيل الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، الجمعية العمومية العادية الـ15، بحضور 42 عضوا وذلك بمدينة الرياض.
وعينت الجمعية العمومية، أحمد الحديثي، وحسين الدار، ومحمد الشريف، أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع السابق، كما عينت فاضل النمر، ومشرف الشهري، وعبدالإله الشعيل مراقبين مستقلين للجمعية.
وشهدت الجمعية حضور ممثلا الاتحاد الدولي حسن حسان، وسارة سيومالي، وممثلا الاتحاد الآسيوي كريم حيدر، ومحمد العبوه.
واستعرض رئيس المجلس في تقريره أعمال الاتحاد السعودي خلال الفترة الزمنية بين الجمعيتين العموميتين، حيث تم اطلاع الأعضاء على كافة الأعمال.
وصادق أعضاء الجمعية بالاجماع على التقرير المالي وبيان الميزانية بعد مراجعته وتدقيقه، وتمت المصادقة بالاجماع على تعيين عبدالله بن فيصل حماد عضوا في مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد القنيعان رئيسا اللجنة الاستئناف. وفق “أخبار 24”.
كما اعتمدت الجمعية العمومية، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد والأوامر الدائمة.