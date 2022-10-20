نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “الأخضر” يُواصل تدريباته في معسكر أبوظبي.. وسلمان الفرج يُغادر (صور)
20/10/2022   7:13 ص

“الأخضر” يُواصل تدريباته في معسكر أبوظبي.. وسلمان الفرج يُغادر (صور)

+ = -
924

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب قصر الإمارات” تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء قبل أن يجري اختبارا لياقيا، قُسم فيه لاعبو الأخضر إلى ثلاث مجموعات بعدها تمارين التحكم بالكرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، لم يشارك قائد الأخضر “سلمان الفرج” في التدريبات الجماعية، بعد أن سمح له المدير الفني مغادرة المعسكر بسبب وفاة خالته.

ويواصل الأخضر يوم غدٍ الخميس، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على “ملعب قصر الإمارات”.

مران الأخضر

مران الأخضر

مران الأخضر

مران الأخضر

وفق “أخبار 24”.

“الأخضر” يُواصل تدريباته في معسكر أبوظبي.. وسلمان الفرج يُغادر (صور)

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885232798.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.