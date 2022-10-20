المنتخب الوطني يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لعدد من المصابين

أعلن المنتخب الوطني، مساء أمس الأربعاء، عن آخر تطورات لاعبيه المصابين، خلال معسكره المقام حاليًا في”أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وقال المنتخب السعودي، عبر بيان رسمي له، إن سالم الدوسري في مرحلة برنامج تأهيلي رفقة الجهاز الطبي، وعبدالله مادو، تعرض لعارض صحي فضل الجهاز الطبي إراحته.
وأوضح المنتخب أن ياسر الشهراني، سمح له المدير الفني باستكمال برنامجه العلاجي المعد له مسبقا في الرياض، أما سلطان الغنام فحدد الجهاز الطبي برنامجا علاجيا له في أسبيتار بقطر. وفق “أخبار 24”.
وأشار المنتخب الوطني إلى أن اللاعب سامي النجعي، تحدد له برنامج علاجي مع المنتخب، أما ناصر الدوسري، فحدد له الجهاز الطبي برنامجًا علاجيًا في قطر.