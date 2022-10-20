أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 8 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في يومي 22 و23 أكتوبر الجاري.
وأبان المركز أن المزادات ستعرض أكثر من 320 أصلًا تشمل عقارات وأراضيَ تجارية وسكنية وزراعية وفللا وعمائر، إضافة إلى الأصول المنقولة كالإبل والبضائع من العطورات والأدوات التجميلية.
وأوضح أن البداية ستكون بمزاد أصائل الخرج الإلكتروني، ثم مزاد ربوة الأفلاج الإلكتروني، ومزاد أم القرى الإلكتروني على عقارات بمكة المكرمة، ومزاد خطة المستقبل الإلكتروني على عقارات تقع بمحافظات وضواحٍ في منطقة الرياض.
وأضاف أن المزادات تضم، مزاد وسط الرياض الإلكتروني لبيع عقارات، ومزاد كنوز الطائف الإلكتروني، إضافة إلى المزادات الحضورية لبيع منقولات تشمل مجموعة من الإبل من فئة الصفر فرديات ونوادر وقعدان وفحول منتجة، ومزاد بضائع متخصصة من العطورات والأدوات التجميلية.
وفق “أخبار 24”.