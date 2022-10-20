أعلنت المؤسسة اليوم عن طرح المناقصة الخامسة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (535) ألف طن للتوريد خلال الفترة ( مارس – أبريل2023م).
وصرح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (9) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) باخرة لميناء جازان.
وفق “أخبار 24”.