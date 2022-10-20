الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط .. “الصحة” تدشّن المنصة الإلكترونية للأورام

دشنت وزارة الصحة، المنصة الإلكترونية للأورام، وذلك بمقر مستشفى صحة الافتراضي في الرياض، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام.
وأكدت الوزارة أن هذه المنصة تُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ويُشرف عليها نخبة من أطباء المملكة المختصين في تخصصات دقيقة عدة، الذين يجتمعون لمناقشة حالات الأورام التي تُعرض عليهم من الجهات الصحية المرتبطة بها.
وأضافت أن المنصة تتيح إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين المختصين في مجال الأورام من داخل المملكة وخارجها، كما بدأ بعض الأطباء العاملين فيها بدراسة عدد من الحالات المصابة بسرطان الثدي في عدد من المناطق.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أطلقت هذه المنصة أمس (الأربعاء) بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية “STC”.
وفق “أخبار 24”.