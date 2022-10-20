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جديد المحليات > بالفيديو والصور : بدء إزالة العقارات لتطوير طريق الملك عبد العزيز بالقطيف
20/10/2022   1:01 م

بالفيديو والصور : بدء إزالة العقارات لتطوير طريق الملك عبد العزيز بالقطيف

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انطلقت، اليوم (الخميس)، المرحلة الأولى من إجراءات إزالة العقارات الواقعة في محافظة القطيف، التي تستهدف تطوير مشروع طريق الملك عبد العزيز، الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات، وعرضه 60 متراً.

وأبانت أمانة المنطقة الشرقية أن ذلك جاء بعد انتهاء مرحلة إخلاء المنازل وتسليم التعويضات، مشيرة إلى أن مراحل الإزالة تبدأ من شارع الرياض جنوباً من حي الشويكة متجهاً شمالاً بامتداد شارع الملك عبد العزيز ووصولاً إلى مستشفى الأمير محمد بن فهد بحي الناصرة بطول 5 كيلومترات، وعرض 60 متراً، حيث إن عدد العقارات المستهدف إزالتها 521 عقاراً من الجانبين.

ودعت الأمانة سكان هذه العقارات إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة؛ وهي “صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، واسم المالك رباعيًّا، ورقم الهوية الوطنية على مطبوعات البنك بصيغة PDF.

وأضافت أن المستندات المطلوبة تشمل أيضا مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصورة الوكالة الشرعية للوكيل لتقوم البلدية باستكمال إجراءات صرف التعويض والإفراغ.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور : بدء إزالة العقارات لتطوير طريق الملك عبد العزيز بالقطيف

جديد المحليات
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