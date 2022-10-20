أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضا طفيفا في الإصابة الجديدة والتعافي، وارتفاع إجمالي الحالات الحرجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 241 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 6 حالات عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 819811 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا عن يوم أمس بمقدار 4 حالات، إذ سجلت 191 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 806237 حالة.
ونبهت بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9390 حالة وفاة.
وأشارت إلى ارتفاع معدل الحالات الحرجة، إذ دخلت 9 حالات جديدة غرفة العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 42 حالة.
وفق “أخبار 24”.