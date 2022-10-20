أعلنت شركة “أرامكو” اليوم (الخميس)، تدشين برنامج جديد باسم “تليد” يهدف إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومساعدتها في تعزيز مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير الفرص المناسبة لنموها.
ويهدف برنامج “تليد” إلى تحقيق نمو مستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات من خلال 20 مبادرة، تقدم دعمًا واسعًا في مجال بناء القدرات، ووضع الاستراتيجيات، والتدريب، والوصول إلى الأسواق، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتخطيط الأعمال، بما يُسهم في تأسيس محتوى محلي أكثر تنوعًا وقيمة اقتصادية.
أهداف أخرى للبرنامج
يهدف البرنامج لتوفير التمويل والحلول المالية للمنشآت القائمة والجديدة من خلال خمسة صناديق بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، وذلك برأس مال يتجاوز 3 مليارات ريال، ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في خدمة نحو 15 ألف منشأة سنويًا.
وستقوم هذه الصناديق بدعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الاستدامة، والرقمنة، والتصنيع، والخدمات الصناعية، والابتكار الاجتماعي، كما وقعت الشركة 30 مذكرة تفاهم مع شركاء رائدين من القطاعين العام والخاص لبحث إمكانية تطوير منظومة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويعد هذا البرنامج تكملة للبرامج التي أطلقتها الشركة، ومنها برنامج أرامكو السعودية الرائد لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة “اكتفاء”، وبرنامج الاستثمارات الصناعية “نماءات” الذي يركز على تأسيس الشركات الكبيرة، ومركز الابتكار وتطوير المنتجات “لاب 7” الذي يركز على تحويل الأفكار إلى منتجات وشركات ذات مرود تجاري، ومركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد” وهو من المؤسسات ذات الدور المتنامي خلال العشر سنوات الماضية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات رأس المال الجريء، وتهدف هذه البرامج المترابطة ذات الطابع التكاملي إلى خلق بيئة داعمة للنمو خلال مراحل تطور المنشآت.
اسم البرنامج ومبادراته
أوضحت الشركة أنها استلهمت اسم “تليد”، الذي يعني في اللغة العربية العريق والأصيل، من تاريخها الحافل ودورها في تحفيز ريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص السعودي منذ أكثر من 75 سنة، وستركز المجموعة الأولى من مبادرات البرنامج على تأهيل الكفاءات السعودية لتلبية احتياجات سوق العمل، بما في ذلك البرنامج الوطني للتدريب المهني المنتهي بالتوظيف، والبرنامج الوطني للأعمال الحرة والذي يعمل على تزويد القوى العاملة السعودية بالمهارات التي تحتاج لها المنشآت في مختلف أنحاء المملكة. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير وظائف في العديد من القطاعات الجديدة أو الناشئة، بما في ذلك تصنيع الألواح الفولاذية، وصب وتشكيل المعادن، وأعمال الغوص البحري.
وتسعى المجموعة الثانية لإيجاد فرص أعمال جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إنشاء مراكز متكاملة عالمية المستوى في 9 مدن بمختلف أنحاء المملكة تستهدف مجالات ذات فرص عالية، مثل: الزراعة، والحرف، والمطابخ السحابية.
مبادرات أخرى للبرنامج
وتشمل المبادرات الأخرى للبرنامج إنشاء شركة وطنية للحرفيين لمواجهة التحديات التي يواجهها الحرفيون، ومبادرة خدمات مشتركة ذكية، وبرنامج وطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستخدام الكربون، ومبادرة تطوير المدن المستدامة، وخدمات سلسلة القيمة في الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، ومبادرة تطوير أعمال فحص جودة إنشاء المنازل، ومبادرة السوق الإلكترونية الصناعية.
وتركز المجموعة الثالثة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة وتعزيز منظومة الأعمال، ويشمل ذلك برنامج التميّز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف لمساعدة هذه المنشآت في استدامة أعمالها وتنميتها، وقد التحقت 150 منشأة صغيرة ومتوسطة ببرنامج تليد بالتزامن مع تدشينه.
وتشمل المبادرات الأخرى للبرنامج برنامج إرشاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تطوير القياديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنصة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية في مجال التجارة الإلكترونية، ومبادرة الحلول الرقمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الحلول اللوجستية المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجمعيات الإقليمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجوائز العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهاكاثون الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
نقلة نوعية وخلق وظائف
من جهته، قال رئيس أرامكو، أمين بن حسن الناصر، إن الشركة لديها برامج ومشاريع ضخمة خلال السنوات القادمة تندرج تحتها العديد من الفرص الاقتصادية، مضيفا أن التوسع في منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للشركة والمملكة يحقق مزايا منها توليد الآلاف من فرص العمل، وزيادة الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وتطلع أن يحقق قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا وازدهارًا خلال الخمس سنوات القادمة، وأن يكون لبرنامج “تليد” بصمة واضحة في هذا القطاع، فيما أكد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو، أن برنامج “تليد” سيحدث نقلة نوعية في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تعزيز إيجاد فرص عمل جديدة، ودعم بيئة الأعمال المساندة لنشاطات أرامكو. وفق “أخبار 24”.