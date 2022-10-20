أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع تجاوز حجم الاستثمارات بمدن الهيئة 1.3 تريليون ريال حتى منتصف 2022، وهي تشكل نحو 65% من حجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الهيئة أن تلك الاستثمارات تساهم في رفع حجم التصدير، إذ تشكل 60% منها من الصادرات غير النفطية، فيما تمثل 10% من حجم الإنتاج العالمي لصناعة البتروكيماويات، مسجلة إنتاج 550 مليون طن في 2021.
وذكرت الهيئة أنها سعي إلى إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المتنوعة، التي تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية، ورفع معدلات النمو في الإنتاج الصناعي لمدن الهيئة.
وأوضحت أن الصناعات التحويلية تشكل نسبة عالية من حجم الاستثمارات الصناعية بمدينة الجبيل، وأنه يتم التخطيط لتعظيمها في قطاع صناعة السيارات والأجهزة المنزلية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعدات والآلات الصناعية، والصناعات الغذائية المتخصصة، وصناعات منتجات البلاستيك والمطاط الصناعي النهائية، ومنتجات الطاقة المتجددة، والكيماويات المتخصصة.
وفق “أخبار 24”.