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جديد المحليات > تبوك: إنقاذ حياة طفلة تعرضت لقطع وريدي بالعنق
20/10/2022   4:47 م

تبوك: إنقاذ حياة طفلة تعرضت لقطع وريدي بالعنق

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نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد بتبوك في إنقاذ حياة طفلة بعد إجراء جراحة عاجلة ، إثر تعرضها لقطع في الوريد الودجي أثناء لعبها في المنزل وسقوطها على طاولة زجاجية .

وأوضحت صحة تبوك أن الفريق الطبي، تمكّن من إنقاذ حياة الطفلة التي وصلت لطوارئ المستشفى وهي تعاني إعياء وهبوطا حادا بالضغط نتيجة تعرضها لنزيف من جرح نافذ وعميق بالجهة اليسرى من العنق (الفك السفلي).

وأبانت أنه تم اكتشاف جرح تبين أنه مصدر النزيف، وهو قطع بالمنطقة العليا بالوريد الودجي الأيسر، إذ تم وقف النزيف نهائياً بعملية جراحية استغرقت أكثر من ساعتين. وفق “أخبار 24”.

تبوك: إنقاذ حياة طفلة تعرضت لقطع وريدي بالعنق

جديد المحليات
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