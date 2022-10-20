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جديد المحليات > “العنف الأسري” لـ”أخبار24″: لا صحة لتعرض طفلة للعنف على يد عائلة والدتها.. وهذه حقيقة الأمر
20/10/2022   4:49 م

“العنف الأسري” لـ”أخبار24″: لا صحة لتعرض طفلة للعنف على يد عائلة والدتها.. وهذه حقيقة الأمر

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نفى مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعرض الطفلة التي يدعي والدها تعنيفها على يد عائلة والدتها بالرياض.

وقالت الوزارة في تصريح لـ “أخبار 24” إنه تمت مباشرة البلاغ الخاص بحالة الطفلة من قبل الفريق المختص بوحدة الحماية الأسرية وتم التحقق ودراسة الحالة واتضح أن الطفلة لا يقع عليها أي شكل من أشكال العنف أو الإيذاء، ووضعها مستقر مع والدتها.

وشددت الوزارة على عدم تداول “الحالات الخاصة” في وسائل التواصل الاجتماعي لما فيها من سرية وخصوصية، وضرورة إبلاغ مركز بلاغات العنف الأسري من خلال قنوات المركز الرسمية، وكذلك على حساب المركز عبر تويتر.

وجرى خلال اليومين الماضيين تداول واقعة تعنيف ادعاها والد الطفلة بأن ابنته التي تعيش مع والدتها في بيت عائلتها تعرضت للإيذاء والتعنيف، مشيراً إلى أنه فتح عدة بلاغات في مركز الحماية من العنف الأسري قبل نحو 11 شهراً ولكن دون أي تفاعل.

“العنف الأسري” لـ”أخبار24″: لا صحة لتعرض طفلة للعنف على يد عائلة والدتها.. وهذه حقيقة الأمر

جديد المحليات
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