“الشرق للأخبار” تطلق أحدث برامجها السياسية الحوارية من العاصمة الأمريكية

تطلق قناة الشرق للأخبار، أحدث برامجها السياسية الحوارية من العاصمة الأمريكية بعنوان “تقرير واشنطن” وتقدّمه كبيرة مراسلي صحيفة “الشرق الأوسط” في واشنطن رنا أبتر والتي انضمت إلى أسرة القناة.
وفي حوار أسبوعي يمتد على مدى ساعة تلفزيونية، تستضيف رنا أبتر سياسيين وباحثين وأكاديميين وصحفيين لتبحث ملفات راهنة من داخل مراكز صنع القرار في مؤسسات الدولة كالبيت الأبيض والكونجرس ووزارة الخارجية والخزانة الأمريكية والبنتاجون بالإضافة إلى مجموعات الضغط الناشطة في العاصمة الأمريكية.
وعن إطلاق البرنامج، قال د. نبيل الخطيب مدير عام الشرق للأخبار إن البرنامج يهدف، إلى الدخول في “دهاليز السياسة الأمريكية” ومواكبة آليات عملها، لمنح المتابع العربي المهتم في هذا الشأن، فرصة أكبر في متابعة آليات اتخاذ القرار السياسي في أمريكا، من عاصمتها. فللمرة الأولى تتم مناقشة قضايا الساعة في الولايات المتحدة من منظور أمريكي في محاولة لفهم ديناميكية السياسات الأمريكية على حقيقتها، ونقلها إلى المشاهد والمتابع لهذا الشأن في بلادنا”.
وتناقش رنا أبتر في الحلقة الأولى من البرنامج الانتخابات الأمريكية المزمع إجراؤها في 8 نوفمبر المقبل وتوجهات الناخبين والعوامل التي تلعب دوراً في اختياراتهم وحظوظ كلّ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في تحقيق أغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
وينضم إلى أبتر في هذه الحلقة مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن ومساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، السيد جويل روبن، وكبيرة مراسلي صحيفة The National News في واشنطن جويس كرم، والباحث والخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري كريس برودوم. وفق “أخبار 24”.
ومن جهتها، قالت الإعلامية رنا أبتر إنها تشعر بحماسة كبيرة لهذا البرنامج، فهو سيعطيها الفرصة لتقديم نظرة جديدة للعالم العربي تهدف إلى عرض مجريات الأخبار الأمريكية من زاوية مختلفة، مبينة أنها ستتناول من خلاله الأحداث بواقعية، وتشرح تفاصيلها وأسبابها وتأثيرها على القرارات السياسية والاقتصادية المهمة في العالم. وسيرى المشاهد في تفاصيله انعكاساً لمجمل خبرتها في تغطية أخبار الكونجرس ومجلسي الشيوخ والنواب، فهدفها أن يتحول شغفها في تغطية الأخبار ونقلها وشرحها إلى شغف وفضول لدى المشاهد لمتابعة برنامج جديد في مضمونه”.
يذكر أن رنا أبتر مذيعة ومراسلة مخضرمة تعمل كذلك في صحيفة “الشرق الأوسط” في العاصمة الأمريكية حيث تركز بشكل أساسي على تغطية أخبار الكونجرس وقضايا السياسة الأمريكية في واشنطن.