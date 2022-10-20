أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم خلال ملتقى قادة الابتكار في لندن أن الحديث تجاوز كيفية الحصول على مياه عذبة من البحر إلى جعل تكلفتها ميسورة وأن تكون عنصراً يسهم في مختلف القطاعات.
وقال العبدالكريم إن المملكة قبل 50 عاماً كانت تعاني من الجفاف، وقررت إنقاذ البلاد من خلال الإنفاق والاستثمار في دعم الحياة، وإنشاء مصدر وفير للمياه، وجلبها من الساحل إلى المدن التي يقطن فيها الناس بطريقة ميسورة التكلفة، والاستفادة منها في مختلف القطاعات.
وأوضح أن هناك الكثير من فرص ولادة التكنولوجيا الجديدة؛ لتوفير المياه العذبة بوفرة، وجعلها في متناول الجميع، مؤكداً على ضرورة التعاون في البحث عن فكرة مختلفة وتهيئتها على أرض الواقع.
وفق “أخبار 24”.