بإنفاق تجاوز 10 مليارات ريال.. “البنك المركزي” يوضح أرقام عمليات نقاط البيع في أسبوع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الخميس)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الفترة (9 – 15 أكتوبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن هذه الفترة شهدت إنفاق نحو 10.3 مليار ريال عبر 151.3 مليون عملية، مقابل 10.8 مليار ريال بالمدة السابقة، حيث بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4 ملايين عملية بقيمة 614.3 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.1 مليون عملية بقيمة 355.3 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في التعليم 133 ألف عملية بقيمة 91.7 مليون ريال.
كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 746 ألف عملية بقيمة 219.7 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.8 مليون عملية بقيمة 721.5 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.9 مليون عملية بقيمة 721 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في الأثاث 912 ألف عملية بقيمة 271 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 620 ألف عملية بقيمة 251.2 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالمنافع العامة، بلغ عدد العمليات 1.1 مليون عملية بقيمة 88.2 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في المجوهرات 219 ألف عملية بقيمة 223 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 19 مليون عملية بقيمة 1.1 مليار ريال، كما بلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.3 مليون عملية بقيمة 260 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وبيّن البنك المركزي أن عدد العمليات في المطاعم والمقاهي قد بلغ 44 مليون عملية بقيمة 1.6 مليار ريال، كما بلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 35.2 مليون عملية بقيمة 1.5 مليار ريال، فيما بلغ الاتصالات 415 ألف عملية، 101 مليون ريال.
وأضاف أن عدد العمليات في النقل بلغ 1.1 مليون عملية، بقيمة 591 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 19 مليون عملية بقيمة 1.5 مليار ريال، مبيناً أن إجمالي عدد العمليات انخفض بنسبة 6.5- %، كما انخفضت قيمة العمليات إلى 5.5- %.
وعلى مستوى مدن المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 41.4 مليون عملية بقيمة 3.2 مليار ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.2 مليون عملية بقيمة 395 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7 ملايين عملية بقيمة 399 مليون ريال.