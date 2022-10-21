عسير تفوز بجائزة المنطقة العالمية لفن الطهو 2024.. ووزير الثقافة يتفاعل

أعلن المعهد الدولي لفنون الطهو والثقافة والفنون والسياحة (IGCAT)، أمس (الخميس)، فوز منطقة عسير بجائزة المنطقة العالمية لفن الطهو لعام 2024.
وتفاعل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مع إعلان فوز المنطقة بهذه الجائزة كأول منطقة من خارج القارة الأوروبية، مؤكداً أن تراث المملكة وثقافتها يتوافقان في كل المجالات.
وعبر المعهد عن تهانيه لأفلام فن الطهو المفضلة لدى الجمهور أو المرشحة أو الفائزة على جوائز عالمية في قائمة 2022 Food Film. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن هيئة فنون الطهو أعلنت في وقت سابق عن ترشيح منطقة عسير كمنطقة عالمية في الطهو لعام 2021؛ بهدف تأهيلها للحصول على جائزة المعهد الدولي لفن الطهو والثقافة والفنون والسياحة (IGCAT) التي تمنح كل عام كحافز لربط الطعام والسياحة والثقافة والاستدامة معاً.
مبروك لـ #عسير .. تراثنا وثقافتنا تتفوق في كل المجالات👏🏻👏🏻👏🏻.#رؤية_السعودية_2030 https://t.co/8OTcSqSAGx
— بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) October 20, 2022