وزير العدل يبحث مع نظرائه العرب مشروع اتفاقية لأوضاع اللاجئين ومنع الكراهية

بحث وزراء العدل العرب في أعمال الدورة الـ38 التي عقدت، أمس (الخميس)، في المغرب مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.
كما بحثوا مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية.
وأكد وزير العدل وليد الصمعاني أن المملكة تحرص بشكل مستمر على تطوير البيئة التشريعية والقانونية في إطار العمل العربي المشترك ضمن جامعة الدول العربية، ومجلس وزراء العدل العرب، والحرص على الاستفادة، وتبادل الخبرات بين المملكة وبين الدول العربية الشقيقة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنها تعزز التعاون المشترك فيما يخدم قطاع العدالة للدول العربية، مع مواصلة العمل والبحث في كل ما من شأنه ترسيخ هذا التشارك والتكامل بين الدول العربية.