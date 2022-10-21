تعرف على موعد ومدة الكسوف المتوقع حدوثه الثلاثاء القادم في مدن المملكة

تشهد مدن المملكة، يوم الثلاثاء المقبل، كسوفاً جزئياً للشمس، وستكون فترته ما بين 01:30 بعد الظهر حتى 03:50 عصراً.
وسيبدأ الكسوف في مكة المكرمة 1:33 ظهراً، وفقاً للجمعية الفلكية بجدة، ويستمر حتى 3:40 عصراً، بينما في المدينة المنورة من 1:23ظهراً إلى 3:38 عصراً.
وستكون بداية الكسوف في الرياض 1:32 ظهراً، ونهايته 3:48 عصراً، بينما في جدة يبدأ في ذات توقيت العاصمة وينتهي قبلها بعشر دقائق. وفق “أخبار 24”.
#الجمعية_الفلكية_بجدة
تشهد كامل مناطق #المملكة كسوفًا جزئيًا للشمس يوم الثلاثاء المقبل.
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— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 20, 2022