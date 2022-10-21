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جديد المحليات > تعرف على موعد ومدة الكسوف المتوقع حدوثه الثلاثاء القادم في مدن المملكة
21/10/2022   10:17 ص

تعرف على موعد ومدة الكسوف المتوقع حدوثه الثلاثاء القادم في مدن المملكة

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تشهد مدن المملكة، يوم الثلاثاء المقبل، كسوفاً جزئياً للشمس، وستكون فترته ما بين 01:30 بعد الظهر حتى 03:50 عصراً.

وسيبدأ الكسوف في مكة المكرمة 1:33 ظهراً، وفقاً للجمعية الفلكية بجدة، ويستمر حتى 3:40 عصراً، بينما في المدينة المنورة من 1:23ظهراً إلى 3:38 عصراً.

وستكون بداية الكسوف في الرياض 1:32 ظهراً، ونهايته 3:48 عصراً، بينما في جدة يبدأ في ذات توقيت العاصمة وينتهي قبلها بعشر دقائق. وفق “أخبار 24”.

تعرف على موعد ومدة الكسوف المتوقع حدوثه الثلاثاء القادم في مدن المملكة

جديد المحليات
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