بفعاليات متنوعة ووجهات مختلفة.. انطلاق موسم الدرعية الترفيهي نحو العالم

بعد أن استطاع لفت الأنظار بنسخته السابقة، انطلق مجدداً موسم الدرعية من حي الطريف التاريخي، بفعاليات متنوعة، ووجهات مختلفة، تتضمن إقامة العديد من البطولات الرياضية والعالمية، والفعاليات الترفيهية التي تستمر حتى الـ22 من شهر فبراير المقبل.
وقال وزير الرياضة ورئيس موسم الدرعية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إنه بحرص القيادة، تنطلق فعاليات موسم الدرعية بنسختها الثانية النوعية والممتدة من جذور الأصالة، نحو العالم كوجهة حقيقية، ودائمة للتميز والإبهار.
ويطمح موسم الدرعية الترفيهي، بنسخته الحالية، إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التنموية، والاقتصادية، عبر تطوير قطاع الفعاليات في المجالات الترفيهية، والرياضية، والسياحية، والثقافية كافة.
وتتضمن فعاليات الموسم بنسخته الحالية جولات عالمية لأبطال قفز الحواجز، وبطولة جولة العالم لكرة السلة، إلى جانب كأس الدرعية للتنس؛ إذ تعتبر هذه النسخة من الموسم استثنائية عن النسخة السابقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيرارد انزريلو، أن مشروع الدرعية التاريخية من المقرر إنتهاءه في عام 2030، في حين أن معالمه بدت واضحة في وقتنا الحاضر، وسيشاهد زوار الموسم بنسخته الثانية أحدث المشاريع التي جرى الانتهاء منها مثل ساحة البجيري التي من المقرر افتتاحها في الشهر المقبل.
وأوضحت قائدة موسم الدرعية مي الهلابي أن انطلاق النسخة الحالية لموسم الدرعية يجعلنا نبرهن معاً على قدرة المملكة كوجهه عالمية في استضافة أبرز البطولات والفعاليات، وبحضور نجوم عالميين من جميع الدول.
وأضافت في كلمتها خلال حفل افتتاح موسم الدرعية، أنه كما كانت النسخة السابقة من الموسم مليئة بالفعاليات، تأتي النسخة الجديدة بفعاليات وبطولات أقوى، فمن أبرزها البطولات الرياضية التي سيشهدها الموسم، مثل جولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، وجولة العالم لكرة السلة، إضافة لكأس الدرعية للتنس، وفورمولا أي الدرعية، ومباريات عالمية تجمع في لقاء خاص فريقي نادي نيوكاسل يونايتد، ونادي الهلال السعودي.
كما سيتخلل تلك الفعاليات الرياضية بحسب ما تقوله الهلابي أنشطة ترفيهية مصاحبة في القرية الرياضية، وتليها فعاليات ثقافية أبرزها فعالية حول الحطب بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة فنون الطهي.
وأشارت قائدة موسم الدرعية، ستطلق هيئة تطوير بوابة الدرعية مطل البجيري بحلته الجديدة، وسيحتضن منطقة ليالي الدرعية، التي ستكون فيها فعاليات ثقافية، وترفيهية؛ لمدة شهرين متتاليين، في حين سيحتفي موسم الدرعية في يوم 22 من شهر فبراير بيوم التأسيس للمملكة.
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل – وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية:
تلك هي الدرعية التاريخية منبت الجذور عبق الماضي التليد موطن الأبطال وعنوان الفروسية والفرسان، هنا حيث البناء الشامخ لدولة عصرية تقف أمام العالم مرفوعة الهامة والقامة.#موسم_الدرعية 2022#SSC pic.twitter.com/8retQVdPXt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 20, 2022
#موسم_الدرعية | مي الهلابي – قائد موسم الدرعية:
من أبرز البطولات الرياضية التي سيشهدها الموسم
– جولة لونجين العالمية لقفز الحواجز
– جولة العالم لكرة السلة 3X3
– مباراة بين فريقي #نيوكاسل و #الهلال
– فورملا اي
– مباراة السوبر الإيطالي بين انتر ميلان و إي سي ميلان#SSC pic.twitter.com/1335NPVkbG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 20, 2022
وفق “أخبار 24”.