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رياضة > 12 لاعبًا أجنبيًا من الدوري السعودي يتنافسون على كأس العالم 2022
21/10/2022   10:16 ص

12 لاعبًا أجنبيًا من الدوري السعودي يتنافسون على كأس العالم 2022

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بدأ العد التنازلي لبطولة كأس العالم “قطر 2022″، والتي تقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة المنتخب الوطني السعودي، الذي حجز مقعده في الحدث الكروي الكبير للمرة السادسة في تاريخه.

ويعد دوري روشن للمحترفين من أكثر الدوريات الذي سيكون له أكبر عدد من اللاعبين في المونديال، فبالإضافة للاعبين المنتخب السعودي فإن هناك العديد من المحترفين الأجانب المشاركين مع الأندية السعودية ينتظرون الظهور مع منتخباتهم في كأس العالم 2022 بقطر.

ورصد “سبورت 24” أبرز تلك الأسماء الأجنبية، حيث تضم أندية دوري روشن للمحترفين العديد من اللاعبين المحترفين الدوليين والذين يتوقع استدعاؤهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم، من خلال القوائم النهائية التي ستعلنها المنتخبات المشاركة بالمونديال خلال أيام قليلة، ونستعرض تلك الأسماء كالتالي:

1- الكاميروني فينيسنت أبوبكر (النصر)

فينيسنت أبوبكر

2- البرازيلي برونو دوارتي (ضمك)

3- الكاميروني ديفيس إيباسي (أبها)

4- المغربي فيصل فجر (الوحدة)

5- البولندي غريغور كريتشوفياك (الشباب)

غريغور كريتشوفياك

6- الأوروغوياني مارتين كمبانيا (الباطن)

7- الكاميروني كولينز فاي (الطائي)

8- التونسي نعيم السليتي (الاتفاق)

9- الكوري الجنوبي كيم سيونغ (الشباب)

كيم سيونغ

10- المغربي منير محمدي (الوحدة)

11- التونسي سعد بقير (أبها)

12- الكاميروني ليندر تاوامبا (التعاون)

ليندر تاوامبا

وتمثل الكاميرون الحضور الأكبر للأجانب الدوليين في دوري روشن للمحترفين بـ4 لاعبين يتوقع استدعاؤهم جميعًا.

وتضم قائمة الأجانب الدوليين اللاعب البولندي غريغور كريتشوفياك نجم الشباب، والذي تنتظره مواجهة أمام المنتخب الوطني السعودي، إذ يتواجدان في المجموعة الثالثة رفقة منتخبي الأرجنتين والمكسيك.

12 لاعبًا أجنبيًا من الدوري السعودي يتنافسون على كأس العالم 2022

رياضة
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