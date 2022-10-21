أعرب حارس مرمى نادي الخليج لكرة اليد، محمد آل سالم، عن رضاه عن مستوى فريقه رغم الهزيمة على يد ماغديبورغ.
وقال آل سالم في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″: “حاولنا نفرح جمهورنا وساندنا بقوة ولم نشعر أننا نواجه واحدًا من أبطال العالم في أوروبا”.
وشدد: “أتمنى أن نكون قدمنا مستوى يليق بهم وبكيان نادي الخليج العريق، نطلب التماس العذر أننا لم نحقق الفوز لكننا حاولنا نرفع رؤوسهم ونلعب الند بالند”.
واختتم: “التشجيع والمؤازرة كانت كبيرة وسواء كان محمد سالم أو كريم هنداوي في الشبكة كلنا نمثل نادي الخليج”.
واختتمت منافسات الدور التمهيدي باللقاء الجماهيري، الذي شهد خسارة فريق الخليج من ماغديبورغ بنتيجة (29-35)، ليتأهل ماغديبورغ متصدراً المجموعة الأولى، فيما بقي الخليج في المركز الثاني، وحقق فريق سيدني المركز الثالث.وفق “أخبار 24”.
وتأهلت أندية الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني وماغديبورغ الألماني وكيلسي البولندي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022″، التي تقام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري.
#محمد_آل_سالم: #الخليج كان ندًا قويًا لبطل أوروبا.. ولعبنا من أجل رفع رؤوس جماهيرنا pic.twitter.com/yFTHUCBRHP
— سبورت 24 (@sporty_24) October 20, 2022