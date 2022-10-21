عتق رقبة لوجه الله وبدون مقابل في برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي

تم بفضل الله في برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي عتق رقبة لوجه الله وبدون مقابل من مقيم سوري عن مقيمة سورية بجهود المكلف بالبرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي والشيخ حمود بن عبدالرحمن بن عويس الضورة والشيخ محمد بن مبارك بن بخيت آل مسن ، وقد تم الإشادة بالعافي والساعين في ذلك بحضور الشيخ عبدالله بن زيد بن إبراهيم العقيلي والشيخ خالد بن سعود آل سويد والشيخ عبدالله بن قدان الزرعة والشيخ سعد بن علي آل عجلان والشيخ فدغوش بن هزاع آل خضير والشيخ حمد بن محمد آل عريج والشيخ عجيان بن مبارك آل مقوي والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الهزاني والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العثمان والشيخ هزاع بن حنيف آل صيفان والشيخ تركي بن زايد العابط والشيخ فيصل بن تركي بن مرزن والشيخ محمد بن سعود آل راجح والشيخ غالب بن مسعر البيضاني والشيخ صالح بن علي المفلوج والشيخ سعد بن راشد العقيلي والشيخ عوض بن علي آل رشيد والشيخ بندر بن محمد العجارشة والشيخ بدر بن كلثم السعدي والشيخ عوض بن علي آل فدغوش والشيخ سلطان بن عيد آل ثلاب والشيخ عبدالله بن محمد الدهيمي والشاعر الكبير سالم بن ضعيان السامود والشاعر بندر بن عبدالله العقيلي وأعيان آخرون .
وقد ألقى فضيلة الشيخ خالد بن سعود آل سويد كلمة حمد الله عزوجل وصل على النبي عليه الصلاة والسلام موجهًا نصائح دينية للحضور ثم أثنى على برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي مبينًا فضل عتق الرقاب لوجه الله وبدون مقابل كما قال الله تعالى ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ سورة المائدة :- ٣٢، وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قول نبينا – عليه الصلاة والسلام – ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّارِ )) ، وقد أجمع المسلمون على أن أفضل العتق ما كان لوجه الله بدون مقابل ، داعيًا فضيلة الشيخ أن يجعل أجر هذا العتق في ميزان سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وفي ميزان العافي والساعين في ذلك ، وأن يحفظ الله لنا ديننا وبلادنا و ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحب ويرضى .
وقد ألقى الشاعر الكبير سالم بن ضعيان السامود قصيدة بهذه المناسبة .
وبهذه المناسبة صرحا لمنصة الخرج الاكترونية الشيخان عامر بن حزام بن معضد آل خرصان وعبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي شاكرين الله عزوجل ثم مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي ولي عهده الأمين رعاهما الله على أن تهيأ عتق الرقبة لوجه الله وبدون مقابل في برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي والذي أسسه سمو سيدي ولي العهد سلمه الله منذ ما يزيد على خمسة عشر سنة في جميع قضايا إصلاح ذات البين التطوعي وفي مقدمتها عتق الرقاب ، شاكرين العاتق للرقبة و جميع الساعين في عتق هذه الرقبة وعلى رأسهم الشيخ حمود بن عبدالرحمن بن عويس الضورة مشيدين بجهود هذه المنصة المتميزة في التغطية الدقيقة لبرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي وعلى رأسهم الأستاذ الإعلامي الكبير /سعود الضحوك .