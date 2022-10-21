في اجتماع ثنائي.. وزير الطاقة يبحث إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية للاستفادة من موقع المملكة

بحث وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع مسؤول الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، جانغ جيان هوا، تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات.
وشدد الطرفان ، خلال اجتماع جرى اليوم عبر الاتصال المرئي، أهمية أن تتبادل الصين والمملكة، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميًا، الآراء باستمرار.
وأكدا استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، واستمرارهما في التواصل الفعال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، كما أكدا حرصهما على العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة.
ونبه الجانبان إلى أهمية إمدادات البترول الموثوقة على المدى الطويل في جلب الاستقرار لسوق البترول الذي ياجه حالات عدم يقين عديدة نتيجة للظروف الدولية المعقدة والمتغيرة. وفق “أخبار 24”.
وشهد الاجتماع التأكيد على أن المملكة تظل الشريك والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين، كما تناول القاء مناقشات حول التعاون والاستثمار المشترك في دول مبادرة الحزام والطريق الصينية، والاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين.
واتفق الجانبان على التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية، مؤكدين أهمية التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك التعاون في مجال الهيدروجين النظيف عن طريق الأبحاث والتطوير.