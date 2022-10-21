للزوار وكبار الشخصيات.. تحديد مسارات الحركة المرورية لحفل افتتاح موسم الرياض

ينطلق مساء اليوم (الجمعة) حفل افتتاح موسم الرياض، وتحدد في إطار ذلك مسارات الحركة المرورية الخاصة بـالحفل.
وتم تخصيص مسارين لكبار الشخصيات، في حين حددت 3 مسارات من أجل الزوار الذين سيحضرون حفل الافتتاح.
يذكر أن المسارات التي تم تحديدها شملت عدة طرق منها طريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الأمير تركي الأول، وطريق الإمام سعود بن فيصل.
عشان نسهّل عليكم الوصول .. تعرَّفوا على مسارات الحركة المرورية الخاصة بـ #حفل_افتتاح_موسم_الرياض📍 https://t.co/aeaLivgD9Y
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 21, 2022
وفق “أخبار 24”.