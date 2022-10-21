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جديد المحليات > للزوار وكبار الشخصيات.. تحديد مسارات الحركة المرورية لحفل افتتاح موسم الرياض
21/10/2022   6:23 م

للزوار وكبار الشخصيات.. تحديد مسارات الحركة المرورية لحفل افتتاح موسم الرياض

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ينطلق مساء اليوم (الجمعة) حفل افتتاح موسم الرياض، وتحدد في إطار ذلك مسارات الحركة المرورية الخاصة بـالحفل.

وتم تخصيص مسارين لكبار الشخصيات، في حين حددت 3 مسارات من أجل الزوار الذين سيحضرون حفل الافتتاح.

يذكر أن المسارات التي تم تحديدها شملت عدة طرق منها طريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الأمير تركي الأول، وطريق الإمام سعود بن فيصل.

وفق “أخبار 24”.

للزوار وكبار الشخصيات.. تحديد مسارات الحركة المرورية لحفل افتتاح موسم الرياض

جديد المحليات
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