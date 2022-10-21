تدشين مشروع إنتاج 100 مليون شتلة خضار في المعرض الزراعي السعودي

شهد مشروع أعمال المعرض الزراعي السعودي تدشين مشروع إنتاج 100 مليون شتلة، والذي يهدف إلى توفير الأمن الغذائي، وخفض تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تقليل أعداد العمالة.
وأكد “العيادة” أن المشروع يتوافق مع أحد مستهدفات الوزارة، المتمثلة في إنتاج الشتلات المثمرة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال إنتاج محاصيل ومنتجات غذائية متنوعة.
وأضاف أن الوزارة لديها تشريعات واضحة، ونظام زراعي متكامل بلوائحه التنفيذية؛ يُعد منارةً جديدة لدخول المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في القطاع الزراعي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مشروع إنتاج 100 مليون شتلة خضار، دشنته الشركات الزراعية الوطنية المشارِكة في المعرض، ويستهدف المشروع اختصار وقت حصاد المحاصيل، ويتم إنتاج الشتلات بوسائل مرشدة للمياه، وإنتاج أنواع مختلفة من الخضار، من أبرزها الطماطم، الباذنجان الفلفل، الخيار، القرع، البروكلي، الملفوف، وغيرها.