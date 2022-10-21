“سالك” و”منيرفا فودز” تستحوذان على شركة لحوم أسترالية مقابل 970 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة منيرفا فودز البرازيلية عن إتمامها صفقة الاستحواذ الكامل على شركة لحوم الضأن الأسترالية “أي إل سي” بأكثر من 970 مليون ريال.
وتعد شركة “أي إل سي” من أكبر منتجي اللحوم في أستراليا إذ تدير مصنعين لإنتاج لحوم الضأن في ولاية فيكتوريا بسعة إنتاجية 3.78 مليون رأس سنوياً ما يعادل 100 ألف طن سنوياً من اللحوم كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى ما يقارب 70 دولة حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك سليمان الرميح إن الاستحواذ الجديد يهدف إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميزات النسبية حيث تعد أستراليا من أكبر الدول المصدرة للحوم عالمياً بنسبة تتجاوز 42%. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن استهلاك المملكة من لحوم الضأن يقارب 49% من إجمالي استهلاك اللحوم الحمراء، مبيناً أن الصفقة تعد من المشاريع التوسعية لشركة سالك في أستراليا.