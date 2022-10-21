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جديد المحليات > إنفاذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين.. وصول مصابي الحادث الإرهابي في الصومال لتلقي العلاج (فيديو وصور)
21/10/2022   11:38 م

إنفاذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين.. وصول مصابي الحادث الإرهابي في الصومال لتلقي العلاج (فيديو وصور)

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وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الجمعة)، عدد من الجرحى الصوماليين الذين أصيبوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف مؤخراً فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو لتلقي العلاج؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في استقبال المصابين لدى وصولهم ممثلون عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الصحة، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة سالم معو حاجي، حيث تم نقل المصابين فور وصولهم عبر سيارات إسعاف مجهزة إلى عدة مستشفيات كلٌّ حسب حالته. وفق “أخبار 24”.

وعبَّر المصابون عن شكرهم الجزيل للقيادة الرشيدة على تكفلها بعلاجهم، ولما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض المملكة، سائلين اللهَ تعالى أن يحفظ الملك سلمان، ويجزيه خير الجزاء.

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إنفاذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين.. وصول مصابي الحادث الإرهابي في الصومال لتلقي العلاج (فيديو وصور)

جديد المحليات
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