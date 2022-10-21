الصندوق الصناعي يوضح إسهاماته في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أكد صندوق التنمية الصناعي على إسهامه في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال 3 محاور؛ وذلك استمراراً لدوره الداعم للنهضة الصناعية منذ 48 عاماً.
وأوضح أن دوره يتمثل في التمكين المالي من خلال برامجه ومنتجاته التمويلية، والتمكين غير المالي عبر الخدمات الاستشارية، إلى جانب التمكين المعرفي من خلال أكاديميته.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد تهدف لبناء اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، وتعزيز جهود التنوع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، وزيادة أعداد المصانع إلى 36 ألفاً بحلول 2035. وفق “أخبار 24”.