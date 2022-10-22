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رياضة > وزير الرياضة: شهادتي في “المسحل” مجروحة.. وأطالب بتخفيف الضغط على لاعبي الأخضر
22/10/2022   10:07 ص

وزير الرياضة: شهادتي في “المسحل” مجروحة.. وأطالب بتخفيف الضغط على لاعبي الأخضر

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أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن لاعبي المنتخب الوطني أدوا ما عليهم بشكل جيد خلال الفترة الماضية ونجحوا في التأهل لكأس العالم كأول عن المجموعة، لافتًا إلى أن هذا كان الهدف الأول وتحقق.

وقال الفيصل في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “من الصعب التنبؤ بالاستعداد لكأس العالم بقطر، لأن كل المنتخبات تستعد بشكل قوي، وممكن ان تواجه بعض المنتخبات إصابات قبل المونديال، فلابد أن يكون لديك اللاعبين بعدد كافٍ”.

وانتقل للحديث عن دور اتحاد الكرة قائلا: “شهادتي في ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم مجروحة فهو من أكفأ الإداريين الذين عملت معهم، وأداء الاتحاد مؤخرا يبرهن على ذلك وقرار استمراره في يد الجمعية العومية”. وفق “أخبار 24”.

وأتم تصريحاته: “أطلب من الإعلام تخفيف الضغط على لاعبي المنتخب حتى لا يتشتتوا وبإذن لله يبيضون الوجه في كأس العالم 2022”.

وزير الرياضة: شهادتي في “المسحل” مجروحة.. وأطالب بتخفيف الضغط على لاعبي الأخضر

رياضة
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