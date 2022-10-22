نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > ياسر المسحل يكشف عن مستشاريه السريين باتحاد الكرة
22/10/2022   10:07 ص

ياسر المسحل يكشف عن مستشاريه السريين باتحاد الكرة

+ = -
625

كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة، عن هوية مستشاريه السريين، مؤكداً أنه لا يتدخل في عمل اللجان القضائية بالاتحاد.

وقال المسحل خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “في المرمى” عن قصة المستشارين السريين: عندما حضرت إلى الاتحاد في عام 2019 قررت ألا نستعين بمتحدث رسمي وتواصلت مع سلطان المهوس للعمل معنا في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وطلب عدم نشر اسمه كونه كان مرتبطاً بعمل آخر وهو اليوم يعمل مع الاتحاد بدوام جزئي، أما الآخر فهو فيصل الطويهر الذي يعمل في الاتحاد”. وفق “أخبار 24”.

وحول علاقته باللجان القضائية قال المسحل: لا أتدخل في عمل اللجان القضائية مطلقاً، لكن أتوصل مع لجنة الحكام، وأعلم أنه من الصعب إقناع المتابعين بأن اللجان مستقلة تماماً لأن هناك من هو مؤمن بأن التدخل في عمل اللجان موجود.

ياسر المسحل يكشف عن مستشاريه السريين باتحاد الكرة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233076.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.