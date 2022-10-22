ياسر المسحل يكشف عن مستشاريه السريين باتحاد الكرة

كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة، عن هوية مستشاريه السريين، مؤكداً أنه لا يتدخل في عمل اللجان القضائية بالاتحاد.
وقال المسحل خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “في المرمى” عن قصة المستشارين السريين: عندما حضرت إلى الاتحاد في عام 2019 قررت ألا نستعين بمتحدث رسمي وتواصلت مع سلطان المهوس للعمل معنا في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وطلب عدم نشر اسمه كونه كان مرتبطاً بعمل آخر وهو اليوم يعمل مع الاتحاد بدوام جزئي، أما الآخر فهو فيصل الطويهر الذي يعمل في الاتحاد”. وفق “أخبار 24”.
وحول علاقته باللجان القضائية قال المسحل: لا أتدخل في عمل اللجان القضائية مطلقاً، لكن أتوصل مع لجنة الحكام، وأعلم أنه من الصعب إقناع المتابعين بأن اللجان مستقلة تماماً لأن هناك من هو مؤمن بأن التدخل في عمل اللجان موجود.