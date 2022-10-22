كشفت أمانة منطقة تبوك، عن انتهاء تنفيذ 20 مشروعًا لدرء مخاطر السيول عن مدينة تبوك، بتسهيل جريان الأودية في مساراتها، دون عوائق.
وأوضحت المدينة، أن تكلفة المشاريع التي جرى تنفيذها خلال 8 سنوات، تجاوزت الـ269 مليون ريال، لفتح وتهذيب 75.5 كيلومتر من مجاري الأودية الست الرئيسية التي تمر بالمدينة والتي يتراوح عرضها بين 90 مترًا و450 مترًا.
وأضافت أن من بين الأعمال التي قامت بها أمانة المنطقة هي أعمال التكسية الخرسانية للمجاري، وإنشاء 9 عبارات صندوقية في أنحاء المدينة.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الأمانة أنها تستهدف مستقبلًا تنفيذ 26 كيلومترًا، من أعمال درء مخاطر السيول في وادي ضبعان.