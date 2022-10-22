المملكة تكتفي ذاتياً من فاكهة الخوخ بنسبة 55.5% بإنتاج 22.2 ألف طن سنويًّا

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن المملكة حققت اكتفاءً ذاتيًّا من فاكهة الخوخ بنسبة 55.5%، بإنتاج يصل إلى 22.2 ألف طن سنويًّا.
وأوضحت الوزارة أن الخوخ يُزرع في أكثر من 5 مناطق: الجوف، وعسير، ومكة المكرمة “محافظة الطائف”، ومنطقة تبوك، ومنطقة الباحة، في مساحة إجمالية تُقدّر بـ1285 هكتارًا، مشيرة إلى أن موسم حصاد الخوخ يمتد من شهر مايو إلى سبتمبر.
وأوضحت أن أنواع الخوخ المُنتج محليًّا تمتاز بالجودة العالية، والطعم المميز الذي يفضّله قطاع واسع من المستهلكين، مضيفًا أن هناك عدة أصناف من الخوخ تُنتج بالمملكة، من أبرزها، ديزرت جولد، وتروبيك سنو، وتروبيك بيوتي، وايرلي جراند. وفق “أخبار 24”.
ويمتاز الخوخ بحسب تقرير للوزارة بالعديد من الفوائد الصحية؛ فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة للجسم والصحة، ويساعد على زيادة تنظيم ضغط الدم، كما يساعد الشرايين على الارتخاء وضبط الضغط في الدم.