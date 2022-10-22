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جديد المحليات > المملكة تدين الهجوم الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في حضرموت
22/10/2022   2:49 م

المملكة تدين الهجوم الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في حضرموت

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أعلنت وزارة الخارجية، إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي أمس الجمعة، بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت باليمن أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

وقالت الوزارة إن هذا الهجوم يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.

وأوضحت أن هذا الهجوم يُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت تلك المليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الوزارة موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ويحقق تطلعات شعبه الشقيق، واستمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار ف والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة.

المملكة تدين الهجوم الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في حضرموت

جديد المحليات
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