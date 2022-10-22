استخدام منظومة روبوتية لتطوير العمل بمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز،

أعلنت هيئة تطوير مكة أنها بدأت تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام منظومة روبوتية بمحمية الإمام وذلك ضمن مبادرة “أخضر مكة”.
وأوضحت الهيئة أنه باستخدام طائرات الدرون، تمت إعادة تأهيل وزراعة الأراضي المتدهورة وعمل المسوحات الميدانية للمواقع المستهدفة تمهيداً لبدء عملية غرس البذور وأعمال السقاية والمتابعة عبر منظومة أرضية متكاملة.
وأشارت إلى أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي تتم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبرعاية شركة التشييد الشرقي.
وفق “أخبار 24”.